Sapevate che Lady Gaga ha influenzato l’episodio più amato di Mercoledì 2? E non solo con il cameo

Il cameo di Lady Gaga in Mercoledì 2 ha generato reazioni contrastanti. Alcuni fan sono rimasti delusi dalla brevità dell’apparizione di Miss Germanotta nei panni di Rosaline Rotwood, la defunta professoressa di Nevermore. Ma c’è molto di più dietro questa scelta, e il suo impatto sulla serie va ben oltre i due minuti di schermo. Innanzitutto, la morte nel mondo di Mercoledì non è mai definitiva. Lo abbiamo visto con la preside Weems, interpretata da Gwendoline Christie, presente anche nella seconda stagione nonostante la sua dipartita. Questo apre le porte a un possibile ritorno di Rosaline Rotwood, magari con un ruolo più ampio, nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

