Sapevate che Lady Gaga ha influenzato l’episodio più amato di Mercoledì 2? E non solo con il cameo
Il cameo di Lady Gaga in Mercoledì 2 ha generato reazioni contrastanti. Alcuni fan sono rimasti delusi dalla brevità dell’apparizione di Miss Germanotta nei panni di Rosaline Rotwood, la defunta professoressa di Nevermore. Ma c’è molto di più dietro questa scelta, e il suo impatto sulla serie va ben oltre i due minuti di schermo. Innanzitutto, la morte nel mondo di Mercoledì non è mai definitiva. Lo abbiamo visto con la preside Weems, interpretata da Gwendoline Christie, presente anche nella seconda stagione nonostante la sua dipartita. Questo apre le porte a un possibile ritorno di Rosaline Rotwood, magari con un ruolo più ampio, nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: sapevate - lady
Mauro Casciari. . Sapevate che queste 4 grandi cantanti hanno origini italiane? Vai su Facebook
7 curiosità su Lady Gaga che (forse) ancora non sapete; Wicked, come fa Elphaba a piangere se è allergica all'acqua?; «È tutta la mia vita»: Lady Gaga parla del fidanzato Michael Polansky.
Il Diavolo veste... Lady Gaga - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... Riporta vanityfair.it
Lady Gaga annuncia l'arrivo del settimo album - Dopo il successo dell’album Chromatica e l’uscita del film concerto dell'ultimo tour, Lady Gaga ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto discografico L’uscita del film concerto dell’ultimo tour di ... Scrive tg24.sky.it