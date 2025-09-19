Sanzioni Ue a Russia 19esimo pacchetto di misure restrittive riguarderà energia gas banche criptovalute | cos' è e che impatti può avere
Strette definitive su gas, misure anti-criptovalute e blocco finanziario per piattaforme legate al sistema di carte di credito. Von der Leyen: "L'Ucraina? Continueremo a finanziare i suoi sforzi". L'Europarlamento illude: "le sanzioni impattano sull'economia russa", ma le statistiche parlano diversa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La politologa Corrao (Luiss): “L’Europa deve essere più incisiva con il premier israeliano. Sanzioni? Non sempre sono efficaci, la Russia insegna”
UE, prorogate le sanzioni “contro la Russia”
Consiglio Ue si divide su Israele, Spagna: "Stop accordi con Tel Aviv", no di Meloni e Merz, prorogate sanzioni alla Russia fino al 2026
Ucraina, l'Ue vara il 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia: cosa prevede; Il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro Mosca: Anticipiamo lo stop all'import di gnl russo; Pronto il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia. Von der Leyen: Le minacce aumentano, aumentiamo la pressione.
Ucraina, nuove sanzioni Ue alla Russia: è il 19esimo pacchetto - Nel mirino stretta definitiva sul gas, blocco finanziario per le piattaforme legate al sistema delle carte di credito, e misure anti- Da msn.com
Ucraina, l'Ue vara il 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia: cosa prevede - La Commissione europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia ( GUERRA UCRAINA- tg24.sky.it scrive