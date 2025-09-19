Sanzioni Ue a Mosca | Stop totale all' acquisto di gas russo dal 2027 Giorgetti prudente sui beni degli oligarchi

La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Questa volta nel mirino anche l'attività di Paesi terzi, compresa la Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sanzioni Ue a Mosca: «Stop totale all'acquisto di gas russo dal 2027». Giorgetti prudente sui beni degli oligarchi

Mosca pagherà il nucleare a Orban, Trump toglie le sanzioni e dà l’ok

Ok dell'Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026

Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

