Sanzioni Ue a Mosca colpito Gazprom | Stop totale all' acquisto di gas russo dal 2027

La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Questa volta nel mirino anche l'attività di Paesi terzi, compresa la Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sanzioni Ue a Mosca, colpito Gazprom: «Stop totale all'acquisto di gas russo dal 2027»

Sanzioni Ue alla Russia: quali sono. Colpite Gazprom, tecnologie militari, carte di credito. «Stop totale al gas russo dal 2027» - La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Da msn.com

Ue, nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca: sostegno all’Ucraina con gli asset russi - La Commissione decide il diciannovesimo provvedimento per colpire l’economia del Cremlino. repubblica.it scrive