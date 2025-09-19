Sanzioni Ue a Mosca colpita Gazprom | Stop totale all' acquisto di gas russo dal 2027

Xml2.corriere.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Questa volta nel mirino anche l'attività di Paesi terzi, compresa la Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sanzioni ue a mosca colpita gazprom stop totale all acquisto di gas russo dal 2027

© Xml2.corriere.it - Sanzioni Ue a Mosca, colpita Gazprom: «Stop totale all'acquisto di gas russo dal 2027»

In questa notizia si parla di: sanzioni - mosca

Mosca pagherà il nucleare a Orban, Trump toglie le sanzioni e dà l’ok

Ok dell'Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026

Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

Mosca incolpa l'Ucraina per il drone in Romania e accusa: La Nato è in guerra contro di noi - Costa da Meloni: Avanti insieme sulla difesa di Kiev e dell'Ue; Nuova stretta dell'Ue contro Mosca: 'Colpita al cuore'; Trump: pronto a nuove sanzioni a Mosca. Bessent: Usa e Ue insieme per far collassare economia russa - Colpi di mortaio russi su Kupiansk, ferita una bambina di sei anni.

sanzioni ue mosca colpitaSanzioni Ue alla Russia: quali sono. Colpite Gazprom, tecnologie militari, carte di credito. «Stop totale al gas russo dal 2027» - La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Scrive msn.com

Nuove sanzioni Ue. «Embargo totale sul gas di Mosca» - Poco più di un anno di tempo per «chiudere i rubinetti» del gas russo che arriva in Europa via nave. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sanzioni Ue Mosca Colpita