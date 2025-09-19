Sanzioni Ue a Mosca colpita Gazprom | Stop totale all' acquisto di gas russo dal 2027

La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Questa volta nel mirino anche l'attività di Paesi terzi, compresa la Cina.

Mosca pagherà il nucleare a Orban, Trump toglie le sanzioni e dà l’ok

Ok dell'Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026

Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

Mosca incolpa l'Ucraina per il drone in Romania e accusa: La Nato è in guerra contro di noi - Costa da Meloni: Avanti insieme sulla difesa di Kiev e dell'Ue; Nuova stretta dell'Ue contro Mosca: 'Colpita al cuore'; Trump: pronto a nuove sanzioni a Mosca. Bessent: Usa e Ue insieme per far collassare economia russa - Colpi di mortaio russi su Kupiansk, ferita una bambina di sei anni.

Sanzioni Ue alla Russia: quali sono. Colpite Gazprom, tecnologie militari, carte di credito. «Stop totale al gas russo dal 2027» - La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Scrive msn.com

Nuove sanzioni Ue. «Embargo totale sul gas di Mosca» - Poco più di un anno di tempo per «chiudere i rubinetti» del gas russo che arriva in Europa via nave. Da ilmessaggero.it