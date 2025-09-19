Sanzioni a Israele l' Italia abbandona l' ambiguità e si schiera per misure contro ministri estremisti e lo Stato sionista minaccia la Francia

Il punto di non ritorno sembra essere stato raggiunto: quando anche gli alleati più fedeli iniziano a prendere le distanze, significa che la politica israeliana ha superato ogni limite accettabile per la comunità internazionale Quello che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile sta accadend.

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

M.O., Salvini: sanzioni a Israele? Io credo nel dialogo

Consiglio Ue si divide su Israele, Spagna: "Stop accordi con Tel Aviv", no di Meloni e Merz, prorogate sanzioni alla Russia fino al 2026

L’altra tragedia L’illusione autarchica di Netanyahu allontana Israele dall’Europa (e dai paesi arabi); Stop al Memorandum Italia-Israele: la diffida dei giuristi; Quali sono i paesi che stanno abbandonando Israele per le stragi di Gaza.

Sarà molto difficile approvare le sanzioni europee contro Israele - Le ha proposte la Commissione ma servirebbero i voti favorevoli dell'Italia o della Germania, e nessuno dei due paesi per ora è convinto ... Riporta ilpost.it

L’Italia voterà davvero le sanzioni a Israele? Meloni prende tempo: cosa cambia nella linea del governo - Dopo l’invasione di Gaza City, Bruxelles spinge per colpire Tel Aviv con dazi e sanzioni politiche. tag24.it scrive