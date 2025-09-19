Sant’Agnello in consiglio comunale mozione per riconoscere lo Stato di Palestina

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Sant’Agnello discuterà nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per giovedì 25 settembre 2025, la mozione dove si richiede al Governo Italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina, come già fatto da altri enti, per condannare ogni forma di guerra e di violenza e per promuovere la cultura della pace e dei diritti umani. «Continuiamo a schierarci dalla parte delle vittime innocenti – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola – Non smettiamo di parlare di quanto sta accadendo drammaticamente nella terra di Palestina, così come in tante altre zone del mondo in cui ci sono conflitti in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

