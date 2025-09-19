Sant’Agnello in consiglio comunale mozione per riconoscere lo Stato di Palestina
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Sant’Agnello discuterà nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per giovedì 25 settembre 2025, la mozione dove si richiede al Governo Italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina, come già fatto da altri enti, per condannare ogni forma di guerra e di violenza e per promuovere la cultura della pace e dei diritti umani. «Continuiamo a schierarci dalla parte delle vittime innocenti – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola – Non smettiamo di parlare di quanto sta accadendo drammaticamente nella terra di Palestina, così come in tante altre zone del mondo in cui ci sono conflitti in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sant - agnello
Sant’Agnello, Rizzo fa tappa al ‘festival Internazionale del Giornalismo e del libro d’inchiesta”
Le associazioni turistiche: Si candidi Sant’Agnello a Capitale rurale italiana 2025
Domenica a Sant’Agnello: incontro con il Presidente nazionale AIOM e concerto delle “Ebbanesis”
? Sabato 20 settembre a Sant’Agnello, tutti i cittadini, residenti e non residenti, potranno sottoporsi gratuitamente allo screening oculistico, promosso sul territorio dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno, c Vai su Facebook
La maggioranza tiene in consiglio comunale sulla mozione comune - La lunga giornata del consiglio comunale inizia alle nove con mini flash mob dei consiglieri di maggioranza che leggono Il Ribelle delle Fiamme Verdi durante l’intervento di Carlo Andreoli, il giovane ... Da brescia.corriere.it
La mozione di sfiducia arriva in Consiglio ma il segretario di FdI Caroli spiazza tutti: - Un’occasione per discutere di fronte alla cittadinanza delle questioni politiche e amministrative più urgenti che riguardano la città. Scrive quotidianodipuglia.it