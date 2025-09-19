Sant’Agnello in consiglio comunale mozione per riconoscere lo Stato di Palestina

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il  Comune di SantAgnello  discuterà nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per giovedì 25 settembre 2025, la mozione dove si richiede al Governo Italiano il  riconoscimento dello Stato di Palestina, come già fatto da altri enti, per condannare ogni forma di guerra e di violenza e per promuovere la cultura della pace e dei diritti umani. «Continuiamo a schierarci dalla parte delle vittime innocenti – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello  Antonino Coppola  – Non smettiamo di parlare di quanto sta accadendo drammaticamente nella terra di Palestina, così come in tante altre zone del mondo in cui ci sono conflitti in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sant8217agnello in consiglio comunale mozione per riconoscere lo stato di palestina

© Anteprima24.it - Sant’Agnello, in consiglio comunale mozione per riconoscere lo Stato di Palestina

In questa notizia si parla di: sant - agnello

Sant’Agnello, Rizzo fa tappa al ‘festival Internazionale del Giornalismo e del libro d’inchiesta”

Le associazioni turistiche: Si candidi Sant’Agnello a Capitale rurale italiana 2025

Domenica a Sant’Agnello: incontro con il Presidente nazionale AIOM e concerto delle “Ebbanesis” 

La maggioranza tiene in consiglio comunale sulla mozione comune - La lunga giornata del consiglio comunale inizia alle nove con mini flash mob dei consiglieri di maggioranza che leggono Il Ribelle delle Fiamme Verdi durante l’intervento di Carlo Andreoli, il giovane ... Da brescia.corriere.it

La mozione di sfiducia arriva in Consiglio ma il segretario di FdI Caroli spiazza tutti: - Un’occasione per discutere di fronte alla cittadinanza delle questioni politiche e amministrative più urgenti che riguardano la città. Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Sant8217agnello Consiglio Comunale Mozione