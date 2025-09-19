Santa Marinella perde il controllo del furgone e finisce contro un muro

Santa Marinella, 19 settembre 2025 – Alle ore 07.05 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A sono intervenuti a Santa Marinella per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti un uomo alla guida di un camioncino ha perso il controllo impattando e causando la rottura di un muro di cinta di un’abitazione in via Oberdan. L’impatto oltre ai danni causati al muro perimetrale del cortile dell’abitazione ha causato il danneggiamento di un palo dell’illuminazione pubblica e di tubo del gas. Gli uomini della Bonifazi oltre ad affidare alle cure del personale sanitario della Misericordia giunto sul posto, ha subito messo in sicurezza l’area occupandosi della conduttura del gas danneggiata e dell’illuminazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: santa - marinella

