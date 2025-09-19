Santa Maria a Vico | il sindaco Pirozzi azzera e rinnova la Giunta comunale

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco Andrea Pirozzi ha ufficializzato l’azzeramento dell’esecutivo e la nomina di una nuova Giunta, in linea con quanto annunciato nei mesi scorsi. La decisione, fa parte di un percorso di rotazione delle cariche volto a garantire il pieno coinvolgimento dell’intera maggioranza favorendo così la partecipazione alle cariche istituzionale di tutti i consiglieri di maggioranza. La nuova Giunta nominata con decreto n. 13 del 18092025, risulta così composta: Veronica Biondo Vice Sindaco e Assessore con delega a: Politiche Sociali, Grandi Eventi, Settimana dello Sport; Tiziana Pascarella Assessore con delega a: Bilancio Finanze e Tributi, Cultura, Affari Generali, Servizi Demografici, Realizzazione parcheggio località Loreto; Vincenzo Vigliotti Assessore con delega a: Cimitero, Sviluppo della cittadella produttiva-artigianale-commerciale; Carmine De Lucia (58) Assessore con delega a: Polizia Municipale, Protezione Civile, Edilizia Scolastica, Realizzazione parcheggio Via Caudio; Vincenzo Moniello Assessore con delega a: Manutenzione del Patrimonio, Servizio Idrico, Lavori per la realizzazione di un’area a verde e parcheggio nella località Mandre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

