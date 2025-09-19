Santa Maria a Vico | il sindaco Pirozzi azzera e rinnova la Giunta comunale
Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco Andrea Pirozzi ha ufficializzato l’azzeramento dell’esecutivo e la nomina di una nuova Giunta, in linea con quanto annunciato nei mesi scorsi. La decisione, fa parte di un percorso di rotazione delle cariche volto a garantire il pieno coinvolgimento dell’intera maggioranza favorendo così la partecipazione alle cariche istituzionale di tutti i consiglieri di maggioranza. La nuova Giunta nominata con decreto n. 13 del 18092025, risulta così composta: Veronica Biondo Vice Sindaco e Assessore con delega a: Politiche Sociali, Grandi Eventi, Settimana dello Sport; Tiziana Pascarella Assessore con delega a: Bilancio Finanze e Tributi, Cultura, Affari Generali, Servizi Demografici, Realizzazione parcheggio località Loreto; Vincenzo Vigliotti Assessore con delega a: Cimitero, Sviluppo della cittadella produttiva-artigianale-commerciale; Carmine De Lucia (58) Assessore con delega a: Polizia Municipale, Protezione Civile, Edilizia Scolastica, Realizzazione parcheggio Via Caudio; Vincenzo Moniello Assessore con delega a: Manutenzione del Patrimonio, Servizio Idrico, Lavori per la realizzazione di un’area a verde e parcheggio nella località Mandre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: santa - maria
Santa Maria Maddalena: la figura e la celebrazione nel mondo
Vicofaro, don Biancalani verso l’addio: Santa Maria Maggiore verso un nuovo parroco
Santa Maria a Vico, lite per il bucato finisce in tragedia: accoltellate madre e figlia
NOTTE BIANCA IN ALLEGRIA 13^ edizione a Santa Maria delle Mole Sabato 20 settembre torna a Santa Maria delle Mole la 13ª edizione della Notte Bianca in Allegria, un appuntamento amatissimo che animerà le vie con musica, spettacoli, street food, nego Vai su Facebook
Notte Bianca in allegria a Santa Maria delle Mole https://ift.tt/QZDzle7 - X Vai su X
Santa Maria a Vico. Il Sindaco azzera e rinnova la Giunta comunale; Santa Maria a Vico, brucia la collina di Rosciano. Il sindaco: C'è dolo; Sindaco arrestato mentre intasca la mazzetta, trovati 167mila euro a casa del 'sensitivo'.
Santa Maria a Vico, il sindaco nomina assessore Vincenzo Vigliotti: subentra a De Lucia - Il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, oggi pomeriggio, ha nominato il successore di Carmine De Lucia, assessore dimissionario. Secondo ilmattino.it
Santa Maria a Vico, falso profilo WhatsApp del sindaco: «Attenti alle truffe» - Un profilo WhatsApp falso, creato utilizzando nome e foto del sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, ha spinto il primo cittadino a sporgere denuncia alla Polizia postale per sostituzione di ... Lo riporta ilmattino.it