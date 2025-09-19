Santa Croce sull' Arno individuati i responsabili dei furti nei negozi | denunciate tre persone

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno intensificato i controlli e le indagini per contrastare il fenomeno dei furti notturni ai danni di negozi e ristoranti nel comune di Santa Croce sull’Arno. Grazie a questa attività, nell'ultimo mese, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: santa - croce

Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo

Ripresi dalle telecamere sulla cima della facciata della chiesa di Santa Croce

Santa Croce, il giallo del video virale. L’ipotesi della scalata esterna. Al vaglio decine di videocamere

Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce Dal 24 al 28 settembre si tiene l’ottava edizione di Genius Loci, una rassegna di concerti, talk e performance inserita negli eventi dell’Estate Fiorentina. Il filo conduttore della rassegna è la Basilica di Santa Croce e il Vai su Facebook

In #FiPiLi, per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull’Arno in direzione mare. Rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Cascina e Pisa nord-est in direzione Pisa. #vi - X Vai su X

Santa Croce sull'Arno, individuati i responsabili dei furti nei negozi: denunciate tre persone; Sbragia, Fi-Pi-Li, pedaggio uguale difficoltà; Il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola.

Fi-Pi-Li, Forza Italia Santa Croce contro il pedaggio: a rischio viabilità e imprese - "Per chi conosce Santa Croce e il suo sviluppo economico e infrastrutturale ricorda che negli anni ottanta il traffico che percorreva le strade regionali ... Scrive gonews.it

Santa Croce sull’Arno, prima campanella per 1400 studenti - Stamani 1400 studenti tra scuole primarie e scuole secondarie di primo grado sono tornati sui ... Come scrive gonews.it