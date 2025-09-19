Santa Croce sull' Arno individuati i responsabili dei furti nei negozi | denunciate tre persone

Pisatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno intensificato i controlli e le indagini per contrastare il fenomeno dei furti notturni ai danni di negozi e ristoranti nel comune di Santa Croce sullArno. Grazie a questa attività, nell'ultimo mese, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: santa - croce

Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo

Ripresi dalle telecamere sulla cima della facciata della chiesa di Santa Croce

Santa Croce, il giallo del video virale. L’ipotesi della scalata esterna. Al vaglio decine di videocamere

Santa Croce sull'Arno, individuati i responsabili dei furti nei negozi: denunciate tre persone; Sbragia, Fi-Pi-Li, pedaggio uguale difficoltà; Il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola.

Fi-Pi-Li, Forza Italia Santa Croce contro il pedaggio: a rischio viabilità e imprese - "Per chi conosce Santa Croce e il suo sviluppo economico e infrastrutturale ricorda che negli anni ottanta il traffico che percorreva le strade regionali ... Scrive gonews.it

santa croce sull arnoSanta Croce sull’Arno, prima campanella per 1400 studenti - Stamani 1400 studenti tra scuole primarie e scuole secondarie di primo grado sono tornati sui ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Croce Sull Arno