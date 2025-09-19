Sanremo Padel Tour piazza Colombo accende spettacolo per le Finals

Roma, 19 set. (askanews) – Hanno preso il via dalla cornice di piazza Colombo le Finals del Sanremo Padel Tour 2025, l’evento che conclude sei mesi di gare in tutta Italia e che, fino a domenica 21 settembre, porterà sul campo i migliori giocatori internazionali della disciplina insieme a leggende del calcio. Alla cerimonia inaugurale – si legge in una nota – erano presenti istituzioni e organizzatori: Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua e CEO di E20Sanremo, con il direttore tecnico Giacomo De Gaetano, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore al Turismo e Sport Alessandro Sindoni, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e quello all’Urbanistica Marco Scajola. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sanremo - padel

Junior Cally: «Sanremo è stato traumatico, piangevo in mezzo alla strada. Ora insegno padel, mi sposo e sono finalmente felice»

Junior Cally: «Sanremo è stato traumatico, piangevo in mezzo alla strada. Ora insegno padel, mi sposo e sono finalmente felice»

“Sanremo è stata la peggior settimana della mia vita. Chiamavo il mio manager in lacrime perché non ci volevo stare. Oggi ho un circolo di padel”: parla Junior Cally

Sanremo Padel Tour, il testimonial Gaby Reca: “Spettacolo fantastico per il nostro sport” - X Vai su X

Gran finale per il “Sanremo Padel Tour 2025”, da venerdì 19 a domenica 21 settembre piazza Colombo tornerà a essere un’arena a cielo aperto Vai su Facebook

Sanremo Padel Tour: in piazza l'arena per il gran finale (di Borghi, video Gatti); Sanremo Padel Tour: piazza Colombo accende lo spettacolo; Ufficialmente al via il Sanremo padel tour, inaugurato il villaggio di piazza Colombo.

Sanremo Padel Tour - La grinta di Marcela Ferrari, la 'doppia ct' azzurra a un mese dagli Europei: “Magnifico essere qui, chi deve temere l'Italia? Importante che gli altri ... - “Il Sanremo Padel Tour in piazza Colombo è una risorsa importantissima per il padel, perché è un modo bello e immediato ... agipronews.it scrive

Sanremo Padel Tour, piazza Colombo accende spettacolo per le Finals - (askanews) – Hanno preso il via dalla cornice di piazza Colombo le Finals del Sanremo Padel Tour 2025, l’evento che conclude sei mesi di gare in tutta Italia e che, fino a domenica 21 se ... Come scrive askanews.it