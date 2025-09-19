Sanità Lazio Fabbri UGL | Servono risposte chiare e impegni concreti

La UGL Salute Lazio, attraverso una richiesta formale inviata alle istituzioni regionali, ha chiesto un incontro urgente per affrontare le sempre più gravi criticità del sistema sanitario del territorio. Una situazione ormai al limite, che sta compromettendo la qualità dell'assistenza ai cittadini e la tenuta psicofisica del personale sanitario, sottoposto a carichi di lavoro insostenibili e a condizioni professionali sempre più precarie. Il Segretario regionale della UGL Salute, Fabrizio Fabbri, non usa mezzi termini: “Quella che stiamo vivendo è più di un'emergenza. Ospedali sotto organico, pronto soccorso al limite della sicurezza, infermieri e medici allo stremo, aggrediti e malpagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

