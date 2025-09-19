Sanità Lazio Fabbri UGL | Servono risposte chiare e impegni concreti

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UGL Salute Lazio, attraverso una richiesta formale inviata alle istituzioni regionali, ha chiesto un incontro urgente per affrontare le sempre più gravi criticità del sistema sanitario del territorio. Una situazione ormai al limite, che sta compromettendo la qualità dell'assistenza ai cittadini e la tenuta psicofisica del personale sanitario, sottoposto a carichi di lavoro insostenibili e a condizioni professionali sempre più precarie. Il Segretario regionale della UGL Salute, Fabrizio Fabbri, non usa mezzi termini: “Quella che stiamo vivendo è più di un'emergenza. Ospedali sotto organico, pronto soccorso al limite della sicurezza, infermieri e medici allo stremo, aggrediti e malpagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sanit224 lazio fabbri ugl servono risposte chiare e impegni concreti

© Iltempo.it - Sanità Lazio, Fabbri (UGL): "Servono risposte chiare e impegni concreti”

In questa notizia si parla di: sanit - lazio

sanit224 lazio fabbri uglSanità Lazio, Fabbri (UGL): "Servono risposte chiare e impegni concreti” - La UGL Salute Lazio, attraverso una richiesta formale inviata alle istituzioni regionali, ha chiesto un incontro urgente per affrontare le sempre ... iltempo.it scrive

sanit224 lazio fabbri uglFabrizio Fabbri è il nuovo segretario regionale UGL Salute - È Fabrizio Fabbri, 60 anni, già nel consiglio nazionale e responsabile da anni dell’ufficio stampa della Federazione. Secondo rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Lazio Fabbri Ugl