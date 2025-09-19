Sanità Lala Italia Viva denuncia disservizi in radioterapia | Lunghe attese e vecchi strumenti

Agrigentonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario provinciale di Italia Viva, Roberta Lala, denuncia disagi nel reparto di radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.La struttura dispone di un solo acceleratore lineare, un macchinario Varian Clinac IX operativo dal 2016 e aggiornato nel febbraio 2024, che non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

