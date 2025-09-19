Sanità in Campania | confronto tra Regione e Medici di Medicina Generale

Sanità in Campania, i Medici di Medicina Generale incontrano i vertici regionali: esposte criticità e proposte. Una delegazione di Medici di Medicina Generale ha incontrato oggi i vertici della sanità campana, con il supporto dell’onorevole Gennaro Saiello. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale di confronto per mettere in evidenza le criticità che incidono sulla medicina territoriale e sull’assistenza ai cittadini. Durante la riunione sono stati affrontati tre temi principali: Accordo Integrativo Regionale (AIR): i medici hanno segnalato le difficoltà di applicazione dovute alla carenza di personale e chiesto una revisione della bozza, alla luce dei documenti e delle osservazioni presentate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it