Sanità | il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno La sanità che vorremmo in Toscana

Arezzo, 19 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre, ad Arezzo, si terrà un importante appuntamento con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che interverrà al convegno dal titolo “La sanità che vorremmo in Toscana”. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 17 presso l'Hotel Minerva (via Fiorentina 4). Un'occasione di confronto e di ascolto dedicata al futuro del sistema sanitario regionale, con l'obiettivo di mettere il cittadino al centro delle politiche di salute e di immaginare una Toscana capace di garantire servizi più vicini, efficienti e moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

