San Siro tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035 Del vecchio Meazza demolito resterà solo il 9%
MIlano, 19 settembre 2025 – Leggere il dato fa una certa impressione: 9%. Resterà solo quella percentuale dello stadio di San Siro. Una piccola porzione della Curva Sud, quella attualmente frequentata dagli ultras del Milan, e una parte della Tribuna Arancione, quella sul lato dell’ex ippodromo del Trotto. Tutto il resto del Meazza sarà buttato giù per lasciare spazio a un centro commerciale, al Museo di Milan e Inte r e a verde fruibile, Consiglio comunale permettendo: il voto dell’aula è atteso entro settembre, la prima seduta sarà il 25. Massimo Beltrame e la Milano dei grattacieli. “Sono brutti? Pure il Duomo fu criticato” Il dato del 9% emerge nei documenti allegati alla delibera con cui la Giunta comunale, mercoledì pomeriggio, ha dato il via libera alla vendita della Scala del calcio e dell’area limitrofa ai due club per 197 milioni di euro e al progetto con cui Diavolo e Biscione intendono realizzare un nuovo stadio da 71. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nuovo San Siro, le prossime tappe. Rischio interventi di procura e Corte dei Conti, Sala è tranquillo
San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%
