San Siro maxi controllo ai motociclisti al Chiringuito | 4 moto truccate una multa per guida senza patente

Controlli della polizia locale nella zona di San Siro, nella serata di giovedì 18 settembre, concentrati nell'area del Chiringuito di fronte all'Ippodromo del Galoppo. L'appuntamento ogni giovedìDa anni, il giovedì sera, gli appassionati di moto si ritrovano proprio lì, causando disagi ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: siro - controllo

San Siro, l'accordo dei club con il Comune: #Inter e #Milan manterranno il controllo della parte acquirente almeno per 15 anni - X Vai su X

SABATO 20 Settembre dalle ore 10 alle 12:30 TI ASPETTIAMO !!!!! Pure Drive A5 Demo Tour continua e fa tappa al Tennis Club Siro Preparati a scendere in campo e a provare la nuova Pure Drive, la racchetta che unisce controllo e potenza accompagnat Vai su Facebook

San Siro, maxi controllo ai motociclisti al Chiringuito: 4 moto truccate, una multa per guida senza patente; Finale Champions League, sì al maxischermo a San Siro per Psg-Inter; Biglietti finale Champions League: terminato l’invio dei codici.

San Siro, un anno per approvare il progetto e tutele sulla demolizione: così Inter e Milan possono sfilarsi se lo stadio si blocca - I due club avranno la possibilità di recedere dal contratto e riavere i soldi se cambiano condizioni e costi della demolizione. Segnala milanofinanza.it

San Siro, i residenti contro la Torre Syre: “È un pugno in un occhio e oscura tutto il panorama” - Milano, l’avvocato Capozzi, che rappresenta un gruppo di abitanti del quartiere: “Contestazioni legali da marzo, c’è il rischio di deprezzare le altre case” ... Si legge su msn.com