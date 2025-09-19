San Siro mancata manutenzione per oltre 27 milioni

Lanotiziagiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 26 milioni di euro ( 26.347.486,17 per la precisione). È la somma che Milan e Inter dovranno restituire al Comune di Milano a conguaglio (a scomputo, in gergo) delle opere di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuto fare tra il 2019 e il 2024, ma che non hanno mai fatto. Secondo la convenzione sull’affitto del Meazza sottoscritta nel 2000, infatti, i club devono versare circa 5 milioni l’anno cash alle casse comunali e altri 5 milioni l’anno li devono destinare per la manutenzione straordinaria. Ma l’hanno fatta questa manutenzione? si è chiesto il presidente del comitato Sì Meazza, Luigi Corbani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

san siro mancata manutenzione per oltre 27 milioni

© Lanotiziagiornale.it - San Siro, mancata manutenzione per oltre 27 milioni

In questa notizia si parla di: siro - mancata

Massimo Moratti, la notte della paura: dalla crisi respiratoria al ricovero d’urgenza per polmonite. È stato intubato; Milano | San Siro – Nuova vita per il Meazza?; Il presidio per chiedere la riapertura della piscina Scarioni a Milano.

san siro mancata manutenzioneSan Siro è l'ennesimo stadio che verrà ristrutturato. Perché non se ne riesce a fare uno nuovo? - Perché se è vero che ieri c'è stato un comunicato ufficiale, la partita non è ancora. Scrive tuttomercatoweb.com

san siro mancata manutenzioneSan Siro, via libera ai lavori entro il 28 febbraio 2027 oppure salterà tutto - Ecco le clausole della delibera con cui la Giunta di Milano ha stabilito la vendita del Meazza a Milan e Inter. Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Mancata Manutenzione