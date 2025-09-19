San Siro Inter percorso ancora lungo per la cessione dello stadio | cresce il numero dei contrari

San Siro Inter, percorso ancora lungo per la cessione dello stadio ai nerazzurri e al Milan: cresce il numero dei contrari. La delibera di 159 pagine sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan è arrivata in commissione, con una lunga seduta di tre ore che ha dato il via a una serie di discussioni. Tuttavia, il percorso verso l’approvazione è ancora lungo, con almeno altre due riunioni programmate per la prossima settimana, e la discussione in Consiglio comunale prevista per il 25 settembre. L’obiettivo è quello di votare al più presto, ma se non dovesse esserci una decisione finale, l’aula è convocata anche il 29 settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, percorso ancora lungo per la cessione dello stadio: cresce il numero dei contrari

