San Siro Inter Aldo Serena sicuro | La sua anima resterà Mi fa piacere che il nuovo impianto…
di Paolo Moramarco San Siro Inter, Aldo Serena si esprime sul futuro dello stadio che ha regalato ricordi a nerazzurri e Milan, due squadre in cui ha militato da calciatore. In un’intervista a La Repubblica, Aldo Serena, ex attaccante dell’ Inter, ma non solo, ha commentato il futuro di San Siro, stadio che ha visto le gesta di molte leggende del calcio e che ha rappresentato un pezzo di storia per i tifosi dell’ Inter e del Milan. IL FUTURO DI SAN SIRO – «San Siro è un brand internazionale, Inter e Milan hanno vinto svariate coppe in quello stadio. Mi fa piacere che il nuovo impianto nascerà in quella zona e non fuori città. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - inter
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”
Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto
In vista della sfida di domenica prossima San Siro contro l'Inter in casa Sassuolo si prospettano poche varianti rispetto all'ultima uscita in cui i neroverdi si sono aggiudicati i primi tre punti del torneo superando la Lazio. #ANSA Vai su Facebook
San Siro venduto a Inter e Milan? L’accordo in Giunta c’è. Aspettando il voto in Consiglio, riviviamo storici momenti al Meazza con Striscia e @CriMilitello #Striscialanotizia - X Vai su X
Aldo Serena: “Il mio debutto in A con gol al Meazza, l’anima di San Siro resterà”; Serena: Il mio nome è Antonio. Che panico a Italia 90. E quella gaffe con la figlia di Sacchi...; Inter-Feyenoord, a San Siro c’è anche il trofeo della Champions!.
San Siro, tutti i dettagli dell'accordo fra Comune, Inter e Milan: clausole pesanti e una deadline definitiva - La verità sull'accordo e le clausole presenti: tutti i dettagli per San Siro fra Inter, Milan e il Comune di Milano. Si legge su calciomercato.com
San Siro verso la cessione a Inter e Milan, la vicesindaca: "Che maratona" - Intervistata da la Repubblica, nella sue edizione milanese, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano che ha raccolta. Secondo tuttomercatoweb.com