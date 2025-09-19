San Siro Inter Aldo Serena sicuro | La sua anima resterà Mi fa piacere che il nuovo impianto…

di Paolo Moramarco San Siro Inter, Aldo Serena si esprime sul futuro dello stadio che ha regalato ricordi a nerazzurri e Milan, due squadre in cui ha militato da calciatore. In un'intervista a La Repubblica, Aldo Serena, ex attaccante dell' Inter, ma non solo, ha commentato il futuro di San Siro, stadio che ha visto le gesta di molte leggende del calcio e che ha rappresentato un pezzo di storia per i tifosi dell' Inter e del Milan. IL FUTURO DI SAN SIRO – «San Siro è un brand internazionale, Inter e Milan hanno vinto svariate coppe in quello stadio. Mi fa piacere che il nuovo impianto nascerà in quella zona e non fuori città.

San Siro Inter, Aldo Serena sicuro: «La sua anima resterà. Mi fa piacere che il nuovo impianto…»

