San Matteo | aperture straordinarie per i siti museali della Provincia

Salerno celebra San Matteo anche con la cultura. Domenica 21 settembre, in occasione della festa patronale, la Provincia ha disposto l’apertura straordinaria di tre siti museali cittadini. La Pinacoteca Provinciale e il Museo Archeologico Provinciale saranno accessibili al pubblico dalle ore 9. 🔗 Leggi su Salernotoday.it