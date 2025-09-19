San Matteo | aperture straordinarie per i siti museali della Provincia

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salerno celebra San Matteo anche con la cultura. Domenica 21 settembre, in occasione della festa patronale, la Provincia ha disposto l’apertura straordinaria di tre siti museali cittadini. La Pinacoteca Provinciale e il Museo Archeologico Provinciale saranno accessibili al pubblico dalle ore 9. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matteo - aperture

San Matteo: aperture straordinarie per i siti museali della Provincia; Festa di San Matteo a Salerno. Domenica 21 settembre apertura straordinaria dei siti museali; Sagra di San Matteo a Cavazzale, buona cucina e tanto divertimento.

san matteo aperture straordinarieAperture straordinarie siti museali della Provincia di Salerno per San Matteo - L'articolo Aperture straordinarie siti museali della Provincia di Salerno per San Matteo proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Matteo Aperture Straordinarie