San Luigi A Bologna spunta un poster che celebra il killer Mangione | Solita sinistra che fomenta odio

Fin dai primi momenti, la sinistra civile ha esaltato le gesta di Luigi Mangione, l'ingegnere che ha freddato il ceo del colosso delle assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, Brian Thomson. Ma quanto accaduto a Bologna nelle ultime ore ha fatto storcere il naso a molti, perché in cittò sono arrivati i manifesti di Cheap, un noto collettivo di artisti locali, che ha prodotto una serie di affissioni intitolata "Trust Utopia" che tra i suoi poster vede proprio quello su Luigi Mangione ritratto con le sembianze di un santo, che ha fatto indignare il centrodestra. " A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo, ci si accorge della loro capacità di scavare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

