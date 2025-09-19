San Luigi A Bologna spunta un poster che celebra il killer Mangione | Solita sinistra che fomenta odio
Fin dai primi momenti, la sinistra civile ha esaltato le gesta di Luigi Mangione, l'ingegnere che ha freddato il ceo del colosso delle assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, Brian Thomson. Ma quanto accaduto a Bologna nelle ultime ore ha fatto storcere il naso a molti, perché in cittò sono arrivati i manifesti di Cheap, un noto collettivo di artisti locali, che ha prodotto una serie di affissioni intitolata "Trust Utopia" che tra i suoi poster vede proprio quello su Luigi Mangione ritratto con le sembianze di un santo, che ha fatto indignare il centrodestra. " A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo, ci si accorge della loro capacità di scavare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: luigi - bologna
Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco
Gelato allo yogurt con due soli ingredienti: yogurt e miele www.stefino.it Via Luigi Serra 3, Bologna @enne.agency #gelatoartigianale #gelatobio #gelatovegan #gelateriabio #dal1998 #treconi #gamberorosso #gelatobuono #gelatosano #gelatofattoam Vai su Facebook
Bologna. Mi ha colpito che il figlio di Stefano Benni abbia invitato a leggere a voce alta qualcuna delle sue pagine. Rileggere la Luisona in compagnia di qualcuno a cui vuoi bene è un bel modo di ricordarlo. 1/2 - X Vai su X
Bologna, in Montagnola spunta Filla: nuova foglia in cerca di linfa; San Luigi. A Bologna spunta un poster che celebra il killer Mangione: Solita sinistra che fomenta odio; Spunta un altro Caravaggio e ora Sotheby’s è nei guai.
"San Luigi". A Bologna spunta un poster che celebra il killer Mangione: "Solita sinistra che fomenta odio" - Un collettivo finanziato dalla sinistra ha reso omaggio al killer di Manhattan con un poster che lo raffigura come un santo ... Si legge su ilgiornale.it
Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco - Il poster affisso in via del Triumvirato ritrae ‘San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati’ e si riferisce all’uomo accusato dell’omicidio del Ceo Brian Thompson a New York. Lo riporta msn.com