San Giuseppe Jato al via i lavori sulla strada provinciale 20
Hanno preso ufficialmente il via oggi i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del primo lotto della strada provinciale n. 20 “Di San Giuseppe Jato e Camporeale”, una delle arterie viarie più importanti per la mobilità interna del territorio.L’intervento, finanziato con un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Monrealexit, 250 monrealesi al voto per passare a San Giuseppe Jato
Referendum, trionfa il Sì: Monreale perde 5 contrade che passano a San Giuseppe Jato
San Giuseppe Jato prende contrade di Monreale, PD: “Fallimento politico”
San Giuseppe Jato, al via i lavori della Casa di comunità - SAN GIUSEPPE JATO, 23 luglio– Al via a San Giuseppe Jato i lavori di un’importante opera, la Casa di comunità, nella sede dell’ex ospedaletto, in via Macello, che ospiterà servizi di medicina di base, ... Come scrive monrealenews.it
San Giuseppe Jato diventa più grande, via libera all’annessione di alcune contrade di Monreale - San Giuseppe Jato (Palermo) – Netta vittoria del sì nel referendum per il riordino dei confini territoriali dei Comuni di Monreale e San Giuseppe Jato. Si legge su trapanioggi.it