San Giuliano Martire successo per la sesta edizione del Giugliano Dance Festival

Teleclubitalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

san giuliano martire successo per la sesta edizione del giugliano dance festival

© Teleclubitalia.it - “San Giuliano Martire”, successo per la sesta edizione del “Giugliano Dance Festival”

In questa notizia si parla di: giuliano - martire

Giugliano, “San Giuliano Martire”: presentati i solenni festeggiamenti

“San Giuliano Martire”, il programma della festa in onore del Santo Patrono di Giugliano

Giugliano, “San Giuliano Martire”: al via domani i festeggiamenti in diretta televisiva

San Giuliano di Puglia. Successo per la prima Festa della Trebbiatura.; Matera, buoi sulla folla a processione di Accettura: panico e 5 feriti; Panico alla processione: buoi corrono contro la folla, ci sono feriti.

Jesi, successo per la prima castagnata a San Pietro Martire - Tante famiglie ieri hanno accolto l'invito a stare insieme nel quartiere con tante piccole iniziative per grandi e piccini Jesi (Ancona), 2 dicembre 2024 - Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Successo per i Pinguini Tattici Nucleari a Mestre, Brugnaro al Gazzettino: «Ogni anno un concerto al Parco San Giuliano» - Un mese di eventi, dal Salone nautico ai concerti (e non è ancora finita perché nel fine settimana ci sarà il Redentore), una classifica (la "Governance Poll" de Il Sole 24ore) che lo piazza al ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: San Giuliano Martire Successo