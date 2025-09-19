San Giuliano Martire successo per la sesta edizione del Giugliano Dance Festival

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “San Giuliano Martire”, successo per la sesta edizione del “Giugliano Dance Festival”

In questa notizia si parla di: giuliano - martire

Giugliano, “San Giuliano Martire”: presentati i solenni festeggiamenti

“San Giuliano Martire”, il programma della festa in onore del Santo Patrono di Giugliano

Giugliano, “San Giuliano Martire”: al via domani i festeggiamenti in diretta televisiva

SABATO 20 SETTEMBRE In onore del nostro patrono SAN GIULIANO MARTIRE ci sarà la solenne processione che partirà alle ore 9:30 del mattina dalla Collegiata di Santa Sofia e si fermerà alle ore 14:00 presso il convento dei Monaci, per poi ripartire alle o Vai su Facebook

San Giuliano di Puglia. Successo per la prima Festa della Trebbiatura.; Matera, buoi sulla folla a processione di Accettura: panico e 5 feriti; Panico alla processione: buoi corrono contro la folla, ci sono feriti.

Jesi, successo per la prima castagnata a San Pietro Martire - Tante famiglie ieri hanno accolto l'invito a stare insieme nel quartiere con tante piccole iniziative per grandi e piccini Jesi (Ancona), 2 dicembre 2024 - Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Successo per i Pinguini Tattici Nucleari a Mestre, Brugnaro al Gazzettino: «Ogni anno un concerto al Parco San Giuliano» - Un mese di eventi, dal Salone nautico ai concerti (e non è ancora finita perché nel fine settimana ci sarà il Redentore), una classifica (la "Governance Poll" de Il Sole 24ore) che lo piazza al ... Riporta ilgazzettino.it