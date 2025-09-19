San Giovanni a Carbonara sit-in di associazioni e cittadini contro il degrado

Contro lo stato di degrado in cui versano sia il parco di San Giovanni a Carbonara, unico polmone verde di queste dimensioni al centro storico, sia l’area adiacente, associazioni e cittadini comuni, soprattutto giovani, si sono ritrovati per un sit-in davanti all’ingresso per denunciare una situazione ormai insostenibile per quel concerne il decoro dell’area verde, vincolata dalla Sovrintendenza, e l’insicurezza nella quale vivono i residenti del quartiere. All’iniziativa, organizzata dal circolo Pd San Lorenzo, hanno aderito le associazioni “Fatti di Napoletani perbene” e “Altro da me” più, come detto, numerosi residenti del quartiere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it