San Gennaro | storia miracoli e celebrazioni nel mondo

La vita di San Gennaro. San Gennaro nacque intorno al 272 d.C. a Benevento, una città della Campania. Divenne vescovo di Napoli e fu conosciuto per la sua dedizione alla fede cristiana. Durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l'imperatore Diocleziano, Gennaro fu arrestato e condannato a morte. La leggenda narra che fu decapitato nel 305 d.C., e il suo sangue fu raccolto da una devota. Il miracolo della liquefazione. Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro è uno degli eventi più straordinari e attesi dai fedeli. Ogni anno, il 19 settembre, il sangue si liquefa in una cerimonia solenne nella Cattedrale di Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Gennaro: storia, miracoli e celebrazioni nel mondo

San Gennaro, chi sono le 12 famiglie che difendono il Tesoro del Santo da 500 anni

Maradona e San Gennaro, i miracoli ai Quartieri: il docufilm di Giulio Gargia alla Fondazione Foqus - Sud; Qual è il significato del Miracolo di maggio di San Gennaro e perché i miracoli sono tre; Fondazione Foqus presenta Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli.

San Gennaro, chi sono le 12 famiglie che difendono il Tesoro del Santo da 500 anni - La deputazione è un organo laico che custodisce le reliquie del Santo Patrono e amministra il suo immenso patrimonio.

"Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli" al Cineteatro La Perla - Torna al Cineteatro La Perla, in via Nuova Agnano 35, il docufilm di Giulio Gargia, "Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli"