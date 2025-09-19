San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di  San   Gennaro. “Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”, ha detto l’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio alle 10.08, dall’altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, celebra la messa per la festività del Santo patrono. Tanti gli esponenti delle istituzioni presenti, a partire dal sindaco Gaetano Manfredi e dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Seduto in prima fila l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

san gennaro si ripete il miracolo il sangue si 232 sciolto

© Lapresse.it - San Gennaro, si ripete il miracolo: il sangue si è sciolto

In questa notizia si parla di: gennaro - ripete

Napoli, miracolo di San Gennaro: si scioglie il sangue e il prodigio si ripete

Napoli, si ripete il Miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto

San Gennaro ripete il miracolo: sangue sciolto alle ore 10:07. Si rinnova il prodigio del Patrono di Napoli; San Gennaro, un mistero che la scienza ha reso più profondo; San Gennaro, sciolto il sangue: il prodigio si ripete.

san gennaro ripete miracoloSi ripete alle 10:07 il miracolo di San Gennaro: Napoli in festa - Tra il silenzio carico di attesa e il brusio emozionato dei fedeli, l’arcivescovo don Mimmo Battaglia ha annunciato ciò ch ... Riporta msn.com

san gennaro ripete miracoloSan Gennaro, il sangue sciolto alle 10.07: il prodigio si è ripetuto, festa nel Duomo di Napoli - Napoli, San Gennaro ripete il miracolo: il sangue sciolto alle ore 10:07 L'attesa dalle 6 Grande attesa tra i fedeli napoletani per ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Gennaro Ripete Miracolo