San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. “Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”, ha detto l’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio alle 10.08, dall’altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, celebra la messa per la festività del Santo patrono. Tanti gli esponenti delle istituzioni presenti, a partire dal sindaco Gaetano Manfredi e dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Seduto in prima fila l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

