San Gennaro si rinnova il miracolo Alle ore 10,07 la liquefazione del sangue del patrono

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. “Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”, ha detto l’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio alle 10,07, dall’altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, celebra la messa per la festività del santo patrono. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: gennaro - rinnova

UFFICIALE – Annuncio Bonny? Non ancora, l’Inter rinnova Di Gennaro!

Di Gennaro rinnova con l’Inter: è ufficiale. La nuova scadenza del contratto

C’è un cuore che batte da secoli tra le pietre di Napoli: è quello di San Gennaro. Non solo un Santo, ma un segno che attraversa il tempo e si rinnova come speranza. Ogni suo simbolo è custodia, protezione e amore per la città e per chi la vive. Vieni a sc - facebook.com Vai su Facebook

San Gennaro ripete il miracolo: sangue sciolto alle ore 10:07. Si rinnova il prodigio del Patrono di Napoli; San Gennaro, si rinnova il miracolo. Alle ore 10,07 la liquefazione del sangue del patrono; Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2025: il sangue sciolto alle ore 9.59.

Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... fanpage.it scrive

San Gennaro 2025, dove vedere in TV il miracolo del 19 settembre in diretta - Il 19 settembre a Napoli si rinnova il prodigio di San Gennaro: ecco orari, programma e diretta tv dell’evento. Lo riporta napolike.it