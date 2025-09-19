Una partita durata venti minuti. venti minuti di tensione, speranza e battaglia. Fino al quindicesimo il Napoli sembrava pronto a fare male al City, a sorprendere gli avversari con coraggio e velocità. Beukema si ferma sulle dita di Donnarumma; San Gennaro non si è anticipato, aspetta domani, e Matteo ha provato a imitarlo finché è stato in campo. In quei momenti, la partita sembrava sospesa, un equilibrio delicato, fragile, possibile. Nessuno può trarre sentenze da questa partita, nessuno. Prima o poi l’avresti persa, giocando in casa del City senza il tuo capitano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

San Gennaro non si è anticipato, aspetta domani, Politano ha provato a imitarlo finché è stato in campo