San Gennaro l’annuncio in chiesa e poi le lacrime | Di chi è questo sangue…
Si è sciolto il sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli, quando l’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha comunicato il risultato dell’esame visivo della teca. “Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”, ha annunciato l’abate, e come da tradizione lo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro ha suggellato il momento. La cattedrale è stata presa d’assalto sin dalle prime ore del mattino: la chiesa ha aperto alle ore 7. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Il prodigio di San Gennaro è compiuto: il sangue si è sciolto L'annuncio del vescovo Mimmo Battaglia alle ore 10.07 #ucsi - X Vai su X
L’annuncio è arrivato dal sindaco Gennaro D’Acunzi, che ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo inserito nel programma elettorale dell’amministrazione.... Vai su Facebook
Alla chiesa di San Gennaro a Napoli la celebrazione dei 150 anni dall'immigrazione italiana in Brasile - La Chiesa di San Gennaro a Napoli ospiterà una trasmissione in diretta per celebrare i 150 anni dall'immigrazione italiana in Brasile. Lo riporta ilmattino.it
19 settembre, santo del giorno: San Gennaro - Il 19 settembre la Chiesa celebra San Gennaro, vescovo e martire, patrono principale di Napoli e simbolo di fede e speranza per l’intera Campania. erreemmenews.it scrive