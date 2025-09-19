San Gennaro l’annuncio in chiesa e poi le lacrime | Di chi è questo sangue…

Si è sciolto il sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli, quando l’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha comunicato il risultato dell’esame visivo della teca. “Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”, ha annunciato l’abate, e come da tradizione lo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro ha suggellato il momento. La cattedrale è stata presa d’assalto sin dalle prime ore del mattino: la chiesa ha aperto alle ore 7. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it