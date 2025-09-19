San Gennaro il sangue si fa liquido e Napoli esulta

Alle 10.07, tra emozione e silenzio, il sangue di san Gennaro è tornato a liquefarsi nel Duomo di Napoli, confermando una tradizione che da secoli unisce fede e identità partenopea. La città tratteneva il respiro Il primo palpito collettivo è nato assai prima dell’annuncio ufficiale: le navate del Duomo si sono riempite di fedeli, curiosi, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - San Gennaro, il sangue si fa liquido e Napoli esulta

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto #napoli #sangennaro #19settembre

Auguri a tutti I Gennaro e nomi derivanti. Oggi il santo patrono di Napoli come sempre 2 volte all'anno compie il miracolo del sangue. Speriamo

