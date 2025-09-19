San Gennaro il sangue si è sciolto | al Duomo presenti anche Fico e De Luca

Sono migliaia i fedeli che si riuniscono nella Cattedrale di Napoli nella speranza di poter ottenere la protezione del Santo. Anche solo un ritardo nella liquefazione potrebbe essere segno di sventure e calamità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - San Gennaro, il sangue si è sciolto: al Duomo presenti anche Fico e De Luca

A Napoli si è ripetuta la liquefazione del sangue di San Gennaro

Giubileo a Napoli, si scioglie il sangue di San Gennaro: doppia liquefazione insieme con quella di Santa Patrizia

Settimana liturgica nazionale, si scioglie il sangue di San Gennaro: presenti i cardinali Parolin e Sepe

Auguri a tutti I Gennaro e nomi derivanti. Oggi il santo patrono di Napoli come sempre 2 volte all'anno compie il miracolo del sangue. Speriamo

Si scioglie il sangue di San Gennaro, segretario di Stato Parolin: «Lo pregheremo il patrono anche per Gaza»

San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto; Oggi 19 settembre è San Gennaro | il patrono di Napoli dal culto antico e sempre attuale; San Gennaro non si è anticipato aspetta domani Politano ha provato a imitarlo finché è stato in campo.

Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... fanpage.it scrive

Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... Da msn.com