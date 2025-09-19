San Gennaro il prodigio si è compiuto | il sangue si è sciolto alle 10.07

Il vescovo Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione dell’ampolla con il sangue di San Gennaro tra applausi e commozione nel Duomo gremito. Anche quest’anno si è rinnovato il miracolo di San Gennaro. Alle 10.07 il vescovo Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione del sangue del Patrono, accolto da un lungo applauso e dal tradizionale sventolio . 🔗 Leggi su 2anews.it

