San Gennaro il prodigio si è compiuto | il sangue si è sciolto alle 10.07

2anews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vescovo Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione dell’ampolla con il sangue di San Gennaro tra applausi e commozione nel Duomo gremito. Anche quest’anno si è rinnovato il miracolo di San Gennaro. Alle 10.07 il vescovo Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione del sangue del Patrono, accolto da un lungo applauso e dal tradizionale sventolio . 🔗 Leggi su 2anews.it

san gennaro il prodigio si 232 compiuto il sangue si 232 sciolto alle 1007

© 2anews.it - San Gennaro, il prodigio si è compiuto: il sangue si è sciolto alle 10.07

In questa notizia si parla di: gennaro - prodigio

Dove vedere il prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv: orari e canale

San Gennaro, in Duomo la grande attesa per il prodigio

Napoli, miracolo di San Gennaro: si scioglie il sangue e il prodigio si ripete

San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto.

san gennaro prodigio 232Miracolo di San Gennaro, il sangue si &#232; sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... msn.com scrive

san gennaro prodigio 232Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si &#232; ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: San Gennaro Prodigio 232