San Gennaro il prodigio si è compiuto | il sangue si è sciolto alle 10.07
Il vescovo Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione dell’ampolla con il sangue di San Gennaro tra applausi e commozione nel Duomo gremito. Anche quest’anno si è rinnovato il miracolo di San Gennaro. Alle 10.07 il vescovo Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione del sangue del Patrono, accolto da un lungo applauso e dal tradizionale sventolio . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: gennaro - prodigio
Dove vedere il prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv: orari e canale
San Gennaro, in Duomo la grande attesa per il prodigio
Napoli, miracolo di San Gennaro: si scioglie il sangue e il prodigio si ripete
Festeggiamenti di San Gennaro, il prodigio al Duomo. Il piano traffico del Comune di Napoli per il 19 settembre, giorno del martirio cristiano. - facebook.com Vai su Facebook
San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto.
Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... msn.com scrive
Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... Come scrive fanpage.it