San Gennaro il miracolo si rinnova | il sangue si è sciolto nel Duomo di Napoli
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio e l’applauso dei fedeli. Alle 10.08 di giovedì 19 settembre, nel Duomo di Napoli, è arrivata la notizia tanto attesa: il sangue di San Gennaro si è sciolto. L’annuncio è stato dato dall’ abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha dichiarato: «Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida». Come da tradizione, il rito è stato accompagnato dal sventolio del fazzoletto bianco da parte di un membro della Deputazione del Tesoro e da un lungo applauso della folla. Le parole forti del cardinale Battaglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: gennaro - miracolo
San Gennaro anticipa il miracolo ad agosto
San Gennaro, quest’anno il miracolo fa parte della campagna elettorale per le Regionali in Campania
Miracolo di San Gennaro, cosa succede in campagna elettorale: la scoperta incredibile
Auguri a tutti I Gennaro e nomi derivanti. Oggi il santo patrono di Napoli come sempre 2 volte all'anno compie il miracolo del sangue. Speriamo Vai su Facebook
Miracolo di San Gennaro a Napoli #19settembre1965 #60annifa - X Vai su X
Miracolo di San Gennaro col sangue che si è sciolto, cosa significa per Napoli nella tradizione popolare; Si rinnova miracolo San Gennaro, sangue si liquefa alle 10.08; Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli.
Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... Da msn.com
Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... Riporta fanpage.it