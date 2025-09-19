San Gennaro il miracolo si rinnova | il sangue si è sciolto nel Duomo di Napoli

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio e l’applauso dei fedeli. Alle 10.08 di giovedì 19 settembre, nel Duomo di Napoli, è arrivata la notizia tanto attesa: il sangue di San Gennaro si è sciolto. L’annuncio è stato dato dall’ abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha dichiarato: «Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida». Come da tradizione, il rito è stato accompagnato dal sventolio del fazzoletto bianco da parte di un membro della Deputazione del Tesoro e da un lungo applauso della folla. Le parole forti del cardinale Battaglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

