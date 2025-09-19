San Gennaro | il miracolo del sangue si compie ma le parole del Cardinal Battaglia su Gaza scaldano il cuore

Cultweb.it | 19 set 2025

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro si è rinnovato questa mattina a Napoli. L’annuncio, dato dall’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, alle 10:08, ha suscitato la tradizionale ondata di gioia e commozione tra i fedeli riuniti nel Duomo per la messa celebrata dal cardinale Mimmo Battaglia. Il rito, come da tradizione, ha visto l’arcivescovo recarsi nella Cappella del Tesoro insieme all’abate, al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per prelevare le ampolle contenenti il sangue. Successivamente, le reliquie sono state mostrate ai fedeli sull’altare maggiore, e il prodigio è stato salutato dallo sventolio di fazzoletti bianchi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

