San Gennaro d’oro a Natale la nuova statua del patrono in piazza Maradona
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il “San Gennaro d’oro’ la statua che a Natale verrà collocata nello slargo dei Quartieri Spagnoli di Napoli che ospita il famoso murale di Diego Armano Maradona. A presentare il progetto nel ‘santuario laico’ diventato meta di migliaia di turisti, l’avvocato Angelo Pisani, legale dell’asso argentino e presidente del Club Maradona che, alla vigilia della festa al duomo con l’auspicato – dai napoletani – scioglimento del sangue, ha commissionato l’opera all’artista Alessandro Flaminio. ” Un San Gennaro d’oro per il Pibe de Oro – ha spiegato all’ ANSA Pisani mostrando un modello in scala del busto – un omaggio ai due cuori di Napoli quello della devozione per il patrono e quello che batte per la passione del calcio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
