San Gennaro appello del cardinale Battaglia | Israele fermati basta versare sangue palestinese
Nel giorno in cui si celebra San Gennaro nel Duomo di Napoli si è ripetuto il miracolo dello scioglimento del sangue del santo patrono della città. Alle 10.07 l’annuncio del cardinale del capoluogo partenopeo Don Mimmo Battaglia in una cattedrale affollata di fedeli e turisti. “Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro: ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato. Se potessi, raccoglierei in un’ampolla il sangue di ogni vittima – bambini, donne, uomini di ogni popolo – e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolva dalla responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non scivoli via. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Napoli, il miracolo di San Gennaro si rinnova alle 10:07. Applausi in Duomo e il drammatico appello da Gaza: “Le armi hanno il sopravvento”
San Gennaro, appello del cardinale Battaglia: Israele fermati, basta versare sangue palestinese; Il cardinale Battaglia: Sangue dei bimbi di Gaza vicino a San Gennaro. Nel Duomo il messaggio di padre Romanelli; San Gennaro, il cardinale Battaglia: “Il sangue di Gaza accanto a quello dei santi”.
Il cardinale Battaglia: “Sangue dei bimbi di Gaza vicino a San Gennaro”. Nel Duomo il messaggio di padre Romanelli - Nel Duomo di Napoli, durante le celebrazioni per San Gennaro, trasmesso il messaggio di padre Romanelli, parroco di Gaza ... Scrive fanpage.it
“E’ il sangue dei bambini di Gaza”: cosa è successo di inatteso a Napoli nel giorno del miracolo di San Gennaro? - "È il sangue dei bambini di Gaza”: nel giorno del miracolo di San Gennaro, l’arcivescovo di Napoli scuote le coscienze con un messaggio potente ... Secondo tag24.it