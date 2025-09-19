San Francesco | Zanella ' stop caccia il 4 ottobre e poi abolirla definitivamente'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "La maggioranza vuole istituire la festa nazionale in onore di San Francesco, una figura amata dal mondo ambientalista e animalista, precursore dell'ecologismo e di una visione rivoluzionaria del creato. Per noi, dunque, questa maggioranza è in grave contraddizione in quanto portatrice di un progetto legislativo che mina al cuore l'attuale legge sulla caccia, liberalizzandola e, di fatto, dando libertà alle doppiette di sparare alla fauna selvatica". Lo dice Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera. "Chiediamo perciò con un emendamento che almeno il 4 ottobre, giornata mondiale degli animali in onore al loro Santo Protettore, vieti l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, mentre un nostro ordine del giorno impegna il Governo a promuovere iniziative che portino alla definitiva abolizione della caccia, attività crudele praticata ormai da un settore molto marginale della nostra società", conclude Zanella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - San Francesco: Zanella, 'stop caccia il 4 ottobre e poi abolirla definitivamente'

In questa notizia si parla di: francesco - zanella

San Francesco: Zanella, 'festa nazionale? Allora via Ddl ammazza-fauna'

Oggi, presso la Camera dei Deputati, Luana Zanella, Angelo Bonelli, Francesco Alemanni, insieme a Andrea Zanoni, Coordinatore dell’Osservatorio Diritti Animali di Europa Verde, hanno incontrato i portavoce di una vasta coalizione di oltre 50 associazioni a Vai su Facebook

San Francesco: Zanella, ‘stop caccia il 4 ottobre e poi abolirla definitivamente’; San Francesco festa nazionale: nata il 4 ottobre, intervista a Luana Zanella (17.09.2025); San Francesco: Zanella, ‘festa nazionale? Allora via Ddl ammazza-fauna’.

San Francesco: Zanella, 'stop caccia il 4 ottobre e poi abolirla definitivamente' - "La maggioranza vuole istituire la festa nazionale in onore di San Francesco, una figura amata dal mondo ambientalista e animalista, precursore dell’ecologismo e di una visi ... lanuovasardegna.it scrive

San Francesco: Zanella, 'festa nazionale? Allora via Ddl ammazza-fauna' - La maggioranza alla Camera ha fatto calendarizzato la legge che istituisce la giornata nazionale di festa in ono ... Riporta iltempo.it