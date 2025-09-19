San Francesco torna festa nazionale ed entra in busta paga | ecco gli effetti e da quando

Buona notizia per i lavoratori e le lavoratrici italiane: il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale. Sui tavoli del Parlamento c’è infatti una proposta di legge presentata da più partiti e già approvata in Commissione affari costituzionali. Dopo il sì della Camera, previsto inizialmente per giovedì 18 settembre ma rimandato, a causa della bagarre scatenata dal voto sulla separazione delle carriere dei giudici, la palla passerà al Senato, per l’approvazione definitiva. La questione non riguarda solo la dimensione simbolica – pace, fraternità, tutela dell’ambiente – legata alla figura del Santo di Assisi, ma anche conseguenze pratiche, che si rifletteranno direttamente nella busta paga dei dipendenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - San Francesco torna festa nazionale, ed entra in busta paga: ecco gli effetti e da quando

