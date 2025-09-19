San Donato incidente tra auto e autobus | grave donna
San Donato Milanese (Milano), 19 settembre 2025 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a San Donato Milanese, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco prima delle 16, all’altezza di via Civesio. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un incidente che ha visto come protagonisti un’auto e un autobus di linea di Atm. SAN DONATO - 19-09-2025 - VIA CIVESIO - INCIDENTE STRADALE - AUTO CONTRO AUTOBUS - DONNA GRAVE IN CODICE ROSSO - POLIZIA LOCALE SUL POSTO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO I soccorsi. Immediati sono scattati i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: donato - incidente
Loreto, papà muore a 3 giorni dall?incidente. Non ce l?ha fatta il 39enne Razvan Nicolae Stangaciu. L?ultimo gesto: ha donato gli organi
I funerali dello chef Gaetano Di Donato, morto a 31 anni in incidente stradale: “Buono e solare”
Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato
Incidente in via San Donato a Sesto Calende, cade un giovane centauro. Fortunatamente, ferite lievi - X Vai su X
INCIDENTE LUNGO LA SR71: 31ENNE IN OSPEDALE Auto coinvolta in un incidente lungo la SR71, per il quale è stato attivato il 118 alle ore 12.07. https://www.sr71.it/2025/09/08/incidente-auto-sr71-31enne-san-donato-con-pegaso-in-codice-tre/ Vai su Facebook
San Donato, incidente tra auto e autobus: grave donna; Grave incidente al Parcheggio Eden di Arezzo: 15enne sul…; Incidente tra due auto nel Milanese: sei persone ferite nello schianto.
Ragazza di 20 anni chiusa in auto e violentata al primo appuntamento: arrestato 38enne grazie al video girato dalla vittima - L’uomo, da poco condannato per un caso analogo, ha tentato anche di rapinarla sotto la minaccia di un coltello. Si legge su msn.com
Uomo di 31 anni in codice 3 dopo un incidente sulla 71 nei pressi di Castiglion Fiorentino - Un uomo di 31 anni è stato trasportato in codice 3 all'ospedale San Donato per le conseguenze di un incidente accaduto sulla 71 nei pressi di Castiglion Fiorentino intorno a mezzogiorno dell'8 settemb ... Secondo corrierediarezzo.it