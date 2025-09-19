Sampdoria proprietà contestata a una cena con gli sponsor
Ormai è totale rottura fra tifoseria e dirigenza per i cattivi risultati della squadra di Donati: non verrà comunque a mancare nelle gare future il sostegno ai giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Crisi #Sampdoria, #FrancoOrdine lancia l'allarme: «Segnali inquietanti. Proprietà chiarisca la sua strategia»
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria sarebbe ad un passo da Antonín Barak. Il centrocampista ceco, di proprietà della Fiorentina, potrebbe quindi vestire la maglia blucerchiata dopo l'esperienza turca con la maglia del Kasimpasa.
