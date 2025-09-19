Sampdoria la contestazione dei tifosi arriva anche al Salone Nautico
. Tensione e malcontento dilaganti in casa blucerchiata La sconfitta contro il Cesena e l’ultimo posto in classifica con zero punti sono stati la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di frustrazione. La profonda frattura tra la tifoseria della Sampdoria e la proprietà è esplosa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
