. Tensione e malcontento dilaganti in casa blucerchiata La sconfitta contro il Cesena e l’ultimo posto in classifica con zero punti sono stati la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di frustrazione. La profonda frattura tra la tifoseria della Sampdoria e la proprietà è esplosa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, la contestazione dei tifosi arriva anche al Salone Nautico