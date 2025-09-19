Samp-T italo-francesi alla Danimarca | il maxi-affare sull’antiaerea manda un messaggio a Germania e Usa

La Danimarca comprerà il sistema antiaereo Samp-T di ideazione italo-francese. L’affare, perfezionato alla fine della scorsa settimana, si inserisce in un pacchetto di quasi 9 miliardi di euro (58 miliardi di corone danesi) con cui Copenaghen intende rafforzare la propria difesa aerea. E per plasmare la sua componente a lungo raggio la Danimarca ha deciso di puntare su un prodotto europeo, già sperimentato nella difesa dei cieli di Kiev durante la guerra in Ucraina, realizzata da Mbda, azienda di diritto francese partecipata da Airbus, Leonardo e Bae con una forte presenza italiana, e dalla transalpina Thales. 🔗 Leggi su It.insideover.com

