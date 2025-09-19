Samp-T italo-francesi alla Danimarca | il maxi-affare sull’antiaerea manda un messaggio a Germania e Usa
La Danimarca comprerà il sistema antiaereo Samp-T di ideazione italo-francese. L’affare, perfezionato alla fine della scorsa settimana, si inserisce in un pacchetto di quasi 9 miliardi di euro (58 miliardi di corone danesi) con cui Copenaghen intende rafforzare la propria difesa aerea. E per plasmare la sua componente a lungo raggio la Danimarca ha deciso di puntare su un prodotto europeo, già sperimentato nella difesa dei cieli di Kiev durante la guerra in Ucraina, realizzata da Mbda, azienda di diritto francese partecipata da Airbus, Leonardo e Bae con una forte presenza italiana, e dalla transalpina Thales. 🔗 Leggi su It.insideover.com
La Danimarca compra armi italiane, 7,8 miliardi di euro per la difesa aerea: come funziona il sistema Samp/T - La Danimarca ha in programma un acquisto per la difesa aerea di portata mastodontonica. Lo riporta ilmessaggero.it
Guerra ucraina, caccia Rafale al posto degli F35 Usa, Samp T per i Patriot: il piano (complesso) della Francia per smarcarsi da Trump - Sul piano di riarmo europeo, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di aver «chiesto agli industriali che si possa, su dei sistemi per i quali abbiamo i prodotti migliori, andare a bussare ... ilmessaggero.it scrive