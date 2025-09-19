Salza Irpina celebra la 40ª Sagra della Castagna

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno irpino: la 40ª Sagra della Castagna, in programma il 3, 4 e 5 ottobre 2025 nel cuore del suggestivo borgo di Salza Irpina.Organizzata dal Comitato Festa Maria SS. delle Grazie 20252026, con il sostegno della comunità salzese, delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

