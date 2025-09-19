Salvuccio Riina voce controversa dell’eredità mafiosa di famiglia

Le parole pronunciate da Giuseppe Salvatore "Salvuccio" Riina nell'ultima puntata del podcast «Lo Sperone» continuano a sollevare onde di indignazione e curiosità. Difendendo la memoria del padre Totò, l'ex boss di Corleone, il terzogenito riaccende una discussione mai sopita sul legame fra affetti familiari, violenza mafiosa e memoria collettiva. L'eco dell'intervista Durante la conversazione registrata .

‘Salvuccio’ Riina, chi è il figlio del Capo dei capi dalle dichiarazioni choc

Salvatore Riina (condannato per associazione mafiosa), figlio di Totò Riina, super boss della mafia siciliana, viene invitato in un vergognoso ed indecente #podcast palermitano per parlare di suo padre. Trattato con i guanti da un indecente conduttore che per

Polemiche per il post di Ferragosto di Salvo Riina.

Polemica sull'omaggio di Salvuccio Riina al padre Totò: "Vive sempre in noi e con noi" - Salvuccio Riina scrive facendo attenzione alle maiuscole: "Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi".

Totò Riina, l'omaggio del figlio Salvuccio per l'anniversario della morte del papà boss: «Lui ha vissuto, vive sempre in Noi e con Noi» - Il post su Instagram omaggia il padre morto in carcere il 17 novembre 2017 con una foto incorniciata del mafioso corleonese Salvuccio Riina, 47 anni, il terzogenito di quello che fu capo dei capi ...