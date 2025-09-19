salvini cambia lo staff della comunicazione davide vecchi in arrivo

Impermeabile da Clark Kent e abitudine alla scorrettezza. Così nella Lega ricordano ancora Davide Vecchi, dato da tutti in arrivo nello staff della comunicazione di Matteo Salvini. Martedì 16 settembre, prima del Consiglio federale del partito, il capo di via Bellerio ha convocato una riunione, cui hanno partecipato diversi dirigenti, e durante la quale sono stati annunciati alcuni cambiamenti nel team che gestisce le relazioni con i media. Davide Vecchi assieme a Matteo Salvini (foto Ansa). Simone Rossi sta già facendo gli scatoloni. Simone Rossi, capo ufficio stampa della Lega alla Camera e al Senato, sta facendo già gli scatoloni per volere esplicito del segretario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

