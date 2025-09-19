Salvini alla tv israeliana nega il genocidio a Gaza e attacca | Parola utilizzata da antisemiti Israele ha il diritto di difendersi - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvini asserisce che Israele ha il diritto di difendersi, ma non sottolinea le azioni commesse dallo Stato ebraico. E rivendica di ess Matteo Salvini intervistato dalla giornalista Miri Michaeli alla tv israeliana i24News nega il genocidio a Gaza, e attacca: "Alcune istituzioni europee (l'On. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

salvini tv israeliana negaSalvini alla tv israeliana difende il massacro a Gaza: “Avete diritto a difendervi, l’Italia è vostra amica” - Matteo Salvini ha rilasciato ieri un'intervista alla tv israeliana i24 News, in cui ha parlato dell'assalto dell'Idf a Gaza City e dell'operato di Netanyahu ... Scrive fanpage.it

Salvini, “un giusto a Sodoma” alla tv israeliana: “Genocidio? Lo dicono gli antisemiti”. Poi la solita figuraccia - Domane sulle accuse di genocidio e sul riconoscimento di uno Stato palestinese. Segnala ilfattoquotidiano.it

