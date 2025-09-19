Salute mentale fer-menti Si riempiono le vetrine

La Settimana della Salute Mentale compie 20 anni. Quest'anno il titolo è 'Fer-menti: far crescere il valore della salute mentale'. Da domani (sabato 20) al 28 settembre sono oltre 80 gli eventi a Reggio e in provincia: appuntamenti culturali, laboratori, letture, proiezioni, incontri con le scuole. "La Settimana della salute mentale di Reggio Emilia compie ufficialmente 20 anni – spiega Gian Maria Galeazzi, direttore Dipartimento ad Attività Integrata Salute mentale e Dipendenze Patologiche –. In questi vent'anni se n'è percorsa di strada, ma molta ce n'è ancora da fare per rendere gli spazi che abitiamo una comunità che costantemente lavora per aumentare il benessere psichico dei cittadini e che allo stesso tempo accoglie e si prende cura delle persone che attraversano periodi di malessere".

Distretto della salute mentale a Pesaro, per il dg dell’Ast Carelli c’è ancora tempo: «La soluzione entro novembre» - PESARO «I servizi di salute mentale non dovranno andarsene entro il 31 ottobre, c'è tempo fino alla fine dell'anno. Da corriereadriatico.it

GenZ e salute mentale: contro ansia e pressione sociale i giovani rilanciano l’opzione di un “sereno fallimento” - A Paranoia Festival la voce degli studenti su lavoro e benessere psicologico: «I media sono i maggiori responsabili della narrazione tossica del successo, basta con l’eterna rincorsa» ... Scrive ilsole24ore.com