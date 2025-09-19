Salumi e rischio tumori | cosa dice la scienza e quali affettati evitare

U n tagliere di prosciutto, una fetta di salame, un panino con il “petto di tacchino light”: per milioni di italiani i salumi sono una presenza quotidiana. Ma la domanda resta: possono davvero aumentare il rischio di tumore? La risposta della scienza è chiara. L’ OMS li ha inseriti nel Gruppo 1 dei cancerogeni, insieme al fumo di sigaretta e all’alcol. Non significa che un panino con il prosciutto equivalga a fumare, ma che le prove scientifiche sul legame tra affettati e tumori sono solide. La sfida, soprattutto in Italia, patria dei salumi, è riportarli al loro posto: un piacere da concedersi ogni tanto, non una routine quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

