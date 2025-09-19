Salto triplo | argento per Dallavalle

Oggi a Tokyo è andata in scena la finale di salto triplo. Ancora una medaglia per l'Italia, seppure d'argento. In effetti è stato incredibile quello che è successo agli ultimi salti. Dallavalle, al suo ultimo, piazza un incredibile 17.64 e assapora l'oro. Manca però l'ultimo salto di Pichardo, che risponde da campione con un pazzesco 17.91 e si riprende subito il primo posto, con Dallavalle che non guarda il suo salto e, quando vede il risultato, non può non provare un po' delusione. Resta comunque un argento fantastico per lui. Salto triplo, qualche parola di troppo tra Pichardo e Diaz. Sulla pista di Tokyo anche spiacevoli imprevisti.

In questa notizia si parla di: salto - triplo

